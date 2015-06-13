За добу в зоні АТО загинули шестеро українських військових, 14 отримали поранення

За минулу добу в зоні АТО загинули шестеро українських військовослужбовців, 14 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій, обстрілів та провакацій загинуло шість українських військових та 14 було поранено", - сказав Лисенко.