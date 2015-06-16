У Донецьку прогримів потужний вибух, у небі літають шматки скловати - ЗМІ

Про це вони повідомляють в соціальних мережах, передає місцевий ресурс 62.ua.

«Північ міста відчула сильну ударну хвилю», «Жахнуло солідно осторонь Точмаша, аж будинок захитався», «Шахтарська площа. Щось неслабо гримнуло», «Вуха заклало і будинок підстрибнув на жд», «На Доці спрацювала сигналізація і відкрилося вікно», «На жд все небо в шматках скловати. Падає з неба, рвонуло некволо де-то», «І на Магістральний прилетіла скловата», «На Маяку по гілках осколки шуршанули», - розповідають городяни.

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Крім того, вони повідомляють, що в напрямку аеропорту видно стовп диму.

При цьому повідомляється, що неспокійно в Петровському районі. «Петровський р-н - потрапляння у дах будинку по Раціоналізаторів», «Куди-то біля прохідної шахти прилетіло по звуку», - кажуть місцеві жителі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі в районі Шахтарська було зафіксовано пересування двох одиниць зенітно-ракетного комплексу «Тор-М2» бойовиків.