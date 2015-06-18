На Луганщині через обстріл поранено військового, один мирний житель підірвався на розтяжці

Як йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ в області, вчора бойовики 23 рази обстріляли територію області, підконтрольну Україні.

Зокрема, шість разів з боку с. Сокольники і с. Сміле (підконтрольних терористам «ЛНР») бойовики з великокаліберної зброї обстрілювали сел. Кримське Новоайдарського району. В результаті обстрілу було поранено військовослужбовця 1993 р. н.

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Крім того, 17 червня о 04.30 в с. Новотошківка Попаснянського району біля криниці на розтяжці підірвався 83-річний місцевий житель. Чоловіка госпіталізовано до лікарні.

Ці факти кваліфіковано за ст. 258 КК України «Терористичний акт».

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-служба голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля повідомляла, що за минулу добу, 17 червня, через обстріли бойовиками м. Золоте один військовослужбовець загинув і ще троє дістали поранення.