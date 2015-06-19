До Сєвєродонецька прибули 700 бійців Нацгвардії, які патрулюватимуть "зеленку" вздовж Сіверського Дінця - МВС

20:55, 19 червня 2015
Війна
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700 бійців Національної Гвардії України прибули до Сєвєродонецька для надання допомоги луганським міліціонерам у боротьбі з диверсійно-розвідувальними групами.

Бійці Нацгвардії прибули до Сєвєродонецька

Про це повідомляє ВЗГ УМВС України в Луганській області.

За словами очільника обласної міліції Анатолія Науменка, гвардійці патрулюватимуть не місто, а "зеленку" вздовж Сіверського Дінця.

Читайте такожБойовики за добу здійснили близько 90 обстрілів, вночі знову відбулися дві спроби штурму - штаб«Вони не патрулюватимуть місто, місто патрулюватиме міліція. Вони йдуть у «зеленку», що прилягає до Сіверського Дінця», – наголосив Науменко.

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