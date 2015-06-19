Бойовики замінували околиці Мар'їнки, є жертви - начальник обласної міліції

Про це на своїй сторінці в Facebook написав начальник ГУ МВС у Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

«Сьогодні ввечері на одній із встановлених терористами розтяжок підірвалася подружня пара, чоловік 1960 року народження, і жінка 1972 року народження. Чоловік загинув, жінка з численними пораненнями потрапила до лікарні», - йдеться в повідомленні.

Аброськін закликав усіх бути вкрай уважними, берегти себе і близьких.

Боевики заминировали окраины между Марьинкой и Донецком. Сегодня вечером на одной из установленных террористами растя... Posted by Vyacheslav Abroskin on Friday, June 19, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що сьогодні вночі бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки, поранення отримала місцева мешканка.