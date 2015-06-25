Мінські угоди мають виконуватися по черзі й обома сторонами - Кучма

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кучма сказав сьогодні на прес-конференції у Житомирі.

За його словами, «Україна наполягає, що спочатку давайте ми виконаємо перші три пункти по порядку: припинення вогню, відведення важкої зброї і третій - верифікація, що це озброєння відведено у визначені місця. Акти ОБСЄ повинні довести усьому світові - що і українці, і, так би мовити, Донбас зброю відвели у ті міста, куди належить. Однак цього не зроблено".

Читайте такожУ Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу "Я вже не кажу, що повинні бути виведені військові формування з території України, повинні поміняти військовополонених «всіх на всіх» і так далі. Так що перших три пункти», - додав Кучма.