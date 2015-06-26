У район Донецького аеропорту прибуло 150 терористів на армійських вантажівках – Тимчук

Про це свідчать оперативні дані групи "Інформаційний опір", пише на своїй сторінці у Facebook координатор групи, народний депутат України Дмитро Тимчук .

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"Близько 150 терористів на армійських вантажівках було перекинуто для посилення угруповання, дислокованого в районі Донецького аеропорту", - йдеться у повідомленні.

У районі н. п. Миколаївка зафіксовано прибуття гаубичної батареї в складі 4 гармат Д-30.

Крім того, зазначається, що "через Шахтарськ на схід проїхала колона з джипа "Лексус", 2-х БТР-80 і командно-штабної машини (КШМ), а також трейлера МАЗ-537 із ЗРК "ТОР-М1".

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Зафіксовано батарею (3 одиниці) 120-мм гармат 2Б16 "НОНА-К" на марші через Алчевськ Перевальськ. У тій самій колоні - 4 "Урали" з бойовиками на борту.

"Через Шахтарськ пройшло 3 джипи "Тойота" з позначеннями "ОБСЄ" в бік позицій терористів (зупинилися на базі бойовиків). Один з причепом оранжевого кольору (1м х 1м). Через деякий час всі три джипи виїхали з бази бойовиків вже без причепа", - зазначає "Інформаційний опір".