Бойовики під Маріуполем обстрілюють українські позиції з великокаліберної артилерії

На Маріупольському напрямку бойовики підтягнули великокаліберну артилерію до лінії зіткнення і активно її застосовують.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу.

Він зазначив, що «зазвичай провокації здійснюються у темну пору доби, коли спостереження ускладнене». Зокрема, за його словами, учора ввечері терористи розпочали потужний артилерійський обстріл українських позицій у Широкиному та Старогнатівці. Вогонь вівся з боку Саханки, де зосереджені гармати і 120-мм міномети противника, та з боку Новоласпи, де розгорнуті ворожі САУ і танки.

Лисенко повідомив, що на Донецькому напрямку оперативна обстановка залишається незмінною. «Бойові дії на ділянці між Мар’їнкою та Авдіївкою тривають практично цілодобово, а після заходу сонця НЗФ починають активно застосовувати заборонене озброєння, яке розгорнуто по всій лінії фронту, в тому числі і у житлових кварталах Донецька. Внаслідок вогню великокаліберної зброї НЗФ під вогнем опиняються і населені пункти на відстані 5-8 км від лінії зіткнення», - додав він.

За його словами, в районі Горлівки ситуація залишається відносно стабільною, провокації бойовиків мають поодинокий характер, проте використання танків з боку НЗФ свідчить про накопичення значних сил противника на цьому плацдармі.

Лисенко повідомив, що вчора в зоні АТО зафіксовано 8 польотів ворожих безпілотних літальних апаратів.