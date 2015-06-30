Мешканець Луганщини накрив собою гранату, яку випадково задіяв у присутності родичів
13:52, 30 червня 2015Війна
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У Станично-Луганському районі Луганської області під час спроби розібрати гранату загинув місцевий мешканець.
Чоловік випадково висмикнув чеку / zbroya.info
Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, молодий чоловік знайшов бойову гранату, яку приніс додому і в присутності родичів спробував розібрати.
Читайте такожУ Станиці Луганській на розтяжці підірвалися мирні жителі: двоє загинули, серед них 14-річний хлопчикЧерез недосвідченість він висмикнув чеку, після чого накрив собою гранату, аби врятувати інших, і загинув на місці.
Інші присутні не постраждали. Загиблому було 28 років.
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