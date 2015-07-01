В "Укроборонпромі" пояснили, навіщо експортувати зброю під час війни

Про це в ефірі 5 каналу заявив заступник генерального директора ДК "Укроборонпром" Сергій Пінькас.

"Виключно за рахунок механізмів держави визначають це потрібно чи не потрібно. Наприклад БТРи, які вже були виготовлені для експортних контрактів, вони сьогодні поставлені в Нацгвардію, і безпосередньо до Генерального штабу. Якщо стосується «Оплотів» – це вже дискусія яка всім зрозуміла: вартість «Оплоту» еквівалентна вартості тридцяти відремонтованих танків Т-64. І коли постає питання, що зручніше, що правильніше для нашої армії - всі розуміють нам правильніше мати тридцять танків Т-64", - сказав Пінькас.

Читайте такожВійськові днями отримають сотню нових танків Т-80 - радник президента (фото)Він попросив дати можливість працювати на експорт.

"Якщо сьогодні армії потрібні 70 БТРів, ми 70 виробили і надали у війська, виробили ще 10 – дайте можливість нам їх поставити на експорт. Ми отримаємо можливість не втратити контракти, отримати валютну виручку, і використати ці кошти для модернізації виробничих можливостей", - сказав Пінькас.