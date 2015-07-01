"Азов", Семенченко і штаб АТО спростовують заяви бойовиків про припинення вогню в Широкиному

Заяви такого змісту зробили командир полку "Азов" Андрій Білецький, депутат Семен Семенченко і речник штабу АТО Андрій Миронович.

"На дану хвилину в Широкіному - бої. Сьогодні до нас дійшла пречудова новина – виявляється, вчора (заяву було опубліковано сьогодні, 1 липня - ред.) ДНР проголосило Широкіне демілітаризованою зоною. Тобто, вчора весь день, сьогодні вночі і вранці нам у Широкіному і Бердянському лише здавалося, що падають 120-ті міни і працюють «Гради». Очевидно, це "здавалось" і пораненому вчора там же бійцю ЗСУ", - йдеться в опублікованій на сторінці полку в Facebook заяві Білецького.

Читайте також"Азов" продовжує захищати Широкине, з якого втекли всі мирні мешканціВін наголосив, що "вражає цинізм ворожої сторони, яка збільшуючи обстріли і нарощуючи калібр, говорить про демілітаризацію".

Скептично поставився до заяви лідера бойовиків Захарченка і колишній командир "Донбасу" Семен Семенченко, який назвав її "хорошою міною при поганій грі".

Речник штабу АТО Андрій Миронович у коментарі ТСН.ua підтвердив, що бойовики не тільки не припинили вогонь в Широкиному, а й наростили його інтенсивність - станом на 8-му ранку у Широкиному було зафіксовано найбільше обстрілів.

Майор додав, що українська сторона однозначно виступає за те, щоб створити у Широкиному демілітаризовану зону, але цьому заважають обстріли бойовиків.

"Брехня - це один із їхніх головних методів ведення дискусій. Коли бойовики застосовують озброєння, зокрема важке, коли вони обстріляли Маріуполь з "Градів", виникають сумніви, що вони самі відведуть важку артилерію. Демілітаризована зона означає, що там не повинно бути жодної людини зі зброєю, а наразі частина Широкиного заполонена бойовиками. Крім того, і на підступах. І сьогодні важка артилерія там стріляла", - розповів Миронович.

Речник штабу АТО наголосив, що біля Широкиного у противника зосереджена достатня кількість особового складу і техніки, щоб завдати сильної шкоди і підійти до Маріуполя.

"Якщо ми тільки звільнимо [Широкине], а наші військові відійдуть, вони вже одразу будуть під Маріуполем", - застеріг Миронович.