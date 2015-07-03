Штаб АТО перевіряє інформацію щодо виходу бойовиків з Широкиного

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив, прес-офіцер штабу АТО, підполковник Дмитро Гуцуляк сьогодні на брифінгу.

"Напередодні чергових переговорів у Мінську бойовики демонстративно вирішили повернути українцям знищене і безлюдне Широкине, позиціонуючи це рішення як дотримання Мінських угод", - зазначив він.

Читайте такожБойовики вночі майже не обстрілювали позиції сил АТОШтаб АТО повідомляє,що інформація щодо відходу бойовиків із Широкиного досі перевіряється.

За інформацією штабу АТО є певні підстави очікувати активізації дій на Маріупольському напрямку та активізації бойових зіткнень в районі Пісків, Красногорівки, Мар’їнки.