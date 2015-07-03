Штаб АТО перевіряє інформацію щодо виходу бойовиків з Широкиного
10:53, 03 липня 2015Війна
944 0
Штаб АТО перевіряє інформацію щодо виходу бойовиків з Широкиного та очікує активізації бойових дій на Маріупольському напрямку та під Донецьком.
Інформація про вихід бойовиків з Широкиного перевіряється / Facebook пресс-центра АТО
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив, прес-офіцер штабу АТО, підполковник Дмитро Гуцуляк сьогодні на брифінгу.
"Напередодні чергових переговорів у Мінську бойовики демонстративно вирішили повернути українцям знищене і безлюдне Широкине, позиціонуючи це рішення як дотримання Мінських угод", - зазначив він.
Читайте такожБойовики вночі майже не обстрілювали позиції сил АТОШтаб АТО повідомляє,що інформація щодо відходу бойовиків із Широкиного досі перевіряється.
За інформацією штабу АТО є певні підстави очікувати активізації дій на Маріупольському напрямку та активізації бойових зіткнень в районі Пісків, Красногорівки, Мар’їнки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter