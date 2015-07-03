В ОБСЄ підтвердили відхід бойовиків із Широкіного

Про це йдеться у звіті моніторингової місії за 2 липня, передає 112 Україна.

У Широкіно спостерігачі відзначили, що бункер бойовиків "ДНР" був вільний, а будівля, що знаходиться поруч, була у вогні. У селищі всі раніше займані бойовиками позиції були вільні, в тому числі і командні пункти "ДНР".

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"Моніторингова місія не помітила збройних формувань в селищі, за винятком деяких позицій Збройних сил України на південно-західній околиці", - йдеться в повідомленні.

Спостерігачі ОБСЄ повідомляють, що виявили у селищі значну кількість боєприпасів від стрілецької зброї, гранат та ін.

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Раніше УНІАН повідомляв, що українська сторона в Спільному центрі з контролю і координації за припиненням вогню просила ОБСЄ перевірити, залишили бойовики Широкіно.