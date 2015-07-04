Лисенко: За добу в зоні АТО загинув один військовий, двоє - поранені

13:43, 04 липня 2015
Війна
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Лисенко розповів про втрати української армії за добу.

REUTERS

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовий і двоє поранені.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив представник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу ми втратили одного нашого воїна і двоє дістали поранення», - сказав він.

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