Лисенко: За добу в зоні АТО загинув один військовий, двоє - поранені
13:43, 04 липня 2015Війна
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Лисенко розповів про втрати української армії за добу.
REUTERS
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовий і двоє поранені.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив представник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
«За минулу добу ми втратили одного нашого воїна і двоє дістали поранення», - сказав він.
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