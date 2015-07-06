За час АТО загинули 15 військових моряків, 65 отримали поранення

14:46, 06 липня 2015
Війна
568 0

За час проведення АТО на сході України загинули 15 військовослужбовців Військово-морських сил України і 65 отримали поранення.

REUTERS

Про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожУ Хмельницьку офіцери-прикордонники 23-го випуску одержали церковне благословення

"Близько тисячі військовослужбовців ВМС мають статус учасників АТО, 15 мужніх моряків поклали своє життя у боротьбі за українську незалежність на сході держави, а 65 отримали поранення за час проведення АТО", - зазначив він.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter