За час АТО загинули 15 військових моряків, 65 отримали поранення

Про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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"Близько тисячі військовослужбовців ВМС мають статус учасників АТО, 15 мужніх моряків поклали своє життя у боротьбі за українську незалежність на сході держави, а 65 отримали поранення за час проведення АТО", - зазначив він.