На Донеччині затримано військовослужбовця, який застрелив мирного мешканця Дружківки

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

«Під процесуальним керівництвом Краснолиманської міжрайонної прокуратури Донецької області розкрито вбивство військовослужбовцем ЗСУ 31-річного мешканця м. Дружківки», - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, трагедія сталася 5 липня в с. Брусівка Краснолиманського району Донецької області.

«Встановлено, що в цей день чоловік відпочивав на березі річки Сіверський Донець, а поряд з ним також для відпочинку розмістилися декілька військовослужбовців Збройних сил України. Один з військових, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, почав здійснювати пострілі у повітря, через що відпочиваючий громадянин зробив йому зауваження. Між чоловіками почалась сварка та військовий, начебто для залякування, почав стріляти у бік чоловіка. Одна з куль потрапила місцевому мешканцю в голову і він помер на місці», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНа Донеччині за підозрою у вбивстві двох жінок затримано військовихЗа даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ЗСУ (1974 року народження) затримано. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та передачі справи до військової прокуратури.