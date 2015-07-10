Україна розраховує отримати "хоча б тисячу" ПТРК Javelin у разі наступу Росії - Чалий
У разі початку широкомасштабного наступу на Україну з боку Росії і підтримуваних нею бойовиків в України є всі можливості, навіть не маючи в даний момент на території України потрібних обсягів зброї, дуже швидко отримати їх.
Про це заявив призначений сьогодні посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю ZN.UA.
"Необхідно розуміти, що треба бути готовими до будь-якої ситуації. І також треба розуміти, що Україна, яка віддала 1240 ядерних боєголовок, повинна мати право отримати, якщо знадобиться, хоча б тисячу "Javelin", - зазначив Чалий.
На репліку про те, що це хороший аргумент, Чалий відповів, що "цей аргумент звучить часто і викликає мовчазні кивки головою наших партнерів".
Читайте такожТеффт: США поки не планують постачати Україні протитанкові комплекси"Ми хочемо знати, що робити, який план, якщо раптом все-таки почнеться широкомасштабний наступ з боку Росії і підтримуваних нею бойовиків. Україна самостійно з однією з найбільш оснащених армій світу не впорається. Для цього необхідно прийняти якісь превентивні рішення, і вони повинні дозволити всім швидко відреагувати. З цього приводу у нас йдуть консультації з партнерами. Те, що і в НАТО, і в США зараз переглянуто їхню присутність в Європі, то, що вони реально наростили можливості і в прикордонних з Україною регіонах, це реально є стримуючим фактором можливої ескалації з боку РФ", - підкреслив Чалий.
"Javelin" – американський переносний протитанковий ракетний комплекс третього покоління, призначений для знищення різної бронетехніки і летючих цілей на низькій висоті.