Україна розраховує отримати "хоча б тисячу" ПТРК Javelin у разі наступу Росії - Чалий

Про це заявив призначений сьогодні посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю ZN.UA.

"Необхідно розуміти, що треба бути готовими до будь-якої ситуації. І також треба розуміти, що Україна, яка віддала 1240 ядерних боєголовок, повинна мати право отримати, якщо знадобиться, хоча б тисячу "Javelin", - зазначив Чалий.

На репліку про те, що це хороший аргумент, Чалий відповів, що "цей аргумент звучить часто і викликає мовчазні кивки головою наших партнерів".

Читайте такожТеффт: США поки не планують постачати Україні протитанкові комплекси"Ми хочемо знати, що робити, який план, якщо раптом все-таки почнеться широкомасштабний наступ з боку Росії і підтримуваних нею бойовиків. Україна самостійно з однією з найбільш оснащених армій світу не впорається. Для цього необхідно прийняти якісь превентивні рішення, і вони повинні дозволити всім швидко відреагувати. З цього приводу у нас йдуть консультації з партнерами. Те, що і в НАТО, і в США зараз переглянуто їхню присутність в Європі, то, що вони реально наростили можливості і в прикордонних з Україною регіонах, це реально є стримуючим фактором можливої ескалації з боку РФ", - підкреслив Чалий.

"Javelin" – американський переносний протитанковий ракетний комплекс третього покоління, призначений для знищення різної бронетехніки і летючих цілей на низькій висоті.