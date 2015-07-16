В Донецькій області затримано диверсанта, який готував теракт у Харкові - Аброськін

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник ГУ МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

«Сьогодні, в результаті спланованої та проведеної спецоперації співробітниками карного розшуку обласного главку був затриманий громадянин К., житель Донецької області, 1979 року народження. У липні 2014 року був завербований ДНР для виконання диверсійних завдань на території України», - йдеться в повідомленні.

При затриманні вилучено 50 кг вибухівки, автомат, пістолет, РПГ, гранати, боєприпаси, електродетонатор.

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«З його слів, у найближчі дні повинен був доставити вибухівку в Харків для організації теракту», - зазначив Аброськін.

У даний момент громадянин К. затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Сегодня, в результате спланированной и проведенной спецоперации сотрудниками уголовного розыска областного главка был за... Posted by Vyacheslav Abroskin on Wednesday, July 15, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що в чотирьох корпусах гуртожитків Донецького національного університету оселилися близько 2 тис. найманців «ДНР».