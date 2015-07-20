У Щасті в підвалі багатоповерхівки знайшли бомбу, складену з двох протитанкових мін (фото)

Як повідомляє прес-служба Луганської військово-цивільної адміністрації, викликані на місце правоохоронці у підвальному приміщенні виявили саморобний вибуховий пристрій. Бомба складалася з двох з’єднаних протитанкових мін ТМ-62М, тротилової шашки та детонаторів. Загальна вага вибухової речовини становила 14 кг. Засіб ураження перебував у бойовому стані.

Мешканців будинку евакуювали. Військові вибухотехніки знешкодили вилучені міни на полігоні за межами міста.

Читайте такожНа Луганщині вночі бойовики вкотре обстріляли Щастинську ТЕС Т. в. о. керівника Луганської обласної військової цивільної адміністрації Юрій Клименко доручив ГУ ДСНС та ГУ МВС України у Луганській області здійснити перевірку всіх будівель у м. Щастя.

"Якби вибухівка спрацювала, то знесла б будинок з лиця землі. Небезпечну знахідку виявили завдяки пильності місцевих мешканців. Я закликаю людей у разі знаходження подібних "закладок" повідомляти правоохоронним органам або інформувати службу з надзвичайних ситуацій", – зазначив Клименко.