В ОБСЄ не підтверджують відведення бойовиками озброєння від лінії зіткнення на Донбасі

Про це заявив РИА Новости в понеділок заступник голови місії Олександр Хуг.

"Місія ОБСЄ вчора не спостерігала відвід, місія спостерігала рух танків та іншої важкої техніки з боку "ДНР" і "ЛНР"", — сказав Хуг, додавши, що це не був відведенням. "Ми не бачили жодного відводу", — зазначив він.

Заступник голови місії пояснив, що "це важливо, оскільки ми не знаємо, де це озброєння в результаті опинилося".

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"Мав місце рух техніки від лінії зіткнення кудись, але ми не знаємо, куди. Ми вимагаємо, щоб нам повідомляли, де зараз знаходиться техніка. По-друге, нам потрібно знати, за якими правилами відводиться техніка від лінії зіткнення. По-третє, хотілося б знати, де це озброєння зберігається. Тобто, у нас три основні вимоги, тільки при їх виконанні ми зможемо впевнено підтвердити відвід", — додав співрозмовник агентства.

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Як повідомляв УНІАН, представник бойовиків терористичної організації "Донецька народна республіка" в Тристоронній контактній групі Денис Пушилін заявляє про досягнення компромісу з Україною в питанні відведення бойової техніки калібром до 100 мм від лінії зіткнення в зоні АТО.