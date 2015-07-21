ОБСЄ: не вся військова техніка бойовиків в зоні АТО знаходиться в місцях дислокації
ОБСЄ не може стверджувати, що вся відведена бойовиками від лінії зіткнення в зоні АТО в рамках Мінських угод військова техніка знаходиться в місцях дислокації; до деяких об'єктів немає доступу, а деякої техніки немає на місці.
Про це йдеться в щоденній доповіді Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, передає РИА Новости.
Так, у неділю спостерігачі місії відвідали два місця дислокації озброєння бойовиків "ДНР".
"В той час, як їх розміщення відповідає затвердженій у Мінську лінії відводу, СММ не в змозі зробити висновок, що усе раніше зазначене озброєння знаходиться на своїх місцях", — йдеться в доповіді, поширеній в понеділок.
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Зокрема, місії було відмовлено в доступі з метою підтвердити серійні номери на шести відбуксованих протитанкових знаряддях (МТ-12 "Рапіра"). Спостерігачі також відзначили відсутність однієї самохідної гаубиці (2С1 "Гвоздика", калібру 122 мм).
Раніше УНІАН повідомляв, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ на сході України зафіксувала рух важкого озброєння з боку бойовиків від лінії зіткнення на Донбасі, але не вважає це відведенням озброєння.