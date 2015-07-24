У секторі "М" повідомили про добу справжнього перемир'я

Сили "ДНР" були активні тільки в розвідці, яку проводили за допомогою безпілотників.

Про це повідомляє 0629 з посиланням на прес-офіцера сектора "М" Ярослава Чепурного.

Читайте такожПорошенко заявив, що оборону Маріуполя посилять підрозділами морської піхотиЗгідно з повідомленням, за минулу добу в секторі "М" дотримуються умов перемир'я. Бойових сутичок і провокаційних обстрілів немає. Зафіксовано проліт трьох безпілотників. Два з них пролітали над Маріуполем, один над Бердянським.

Як зазначив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко, бойові дії на цьому напрямку не велися вперше з дня укладення Мінських домовленостей 5,5 місяця тому.

Також сьогодні близько першої ночі безпілотник "ДНР" здійснював розвідку над Володарським.