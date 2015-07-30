Про це в ефірі 5 каналу заявив радник Президента Юрій Бірюков.

"Потрібно припиняти використовувати словосполучення – добровольчі батальйони. У Збройних силах добровольців, добровільно прийшли на мобілізаційні пункти, які прийшли оформляти контракти, в десятки разів більше ніж складу всіх добровольчих батальйонів разом узятих", – сказав він.

Читайте такожНа Донбасі розпочалося створення буферної зони, в Широкине вирушила морська піхотаБірюков зазначив, що добровольцями укомплектовані і частини морської піхоти, які будуть захищати Широкине.

"Батальйон "Донбас" і полк "Азов" вже давним-давно не добровольчі, а лінійні підрозділи Нацгвардії МВС, укомплектовані як добровольцями, так і мобілізованими. Замінили їх бригади морської піхоти, в складі яких є, в тому числі, і добровольці. В тому ж секторі працює 3-й батальйон 73-ї бригади який укомплектований добровольцями", – заявив Бірюков.