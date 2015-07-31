Під Маріуполем підірвалися двоє саперів - ІС

Про це повідомляє група Інформаційний Спротив з посиланням на ЗМІ та місцевих волонтерів.

"Двоє саперів підірвалися на міні. У лікарні швидкої допомоги просять маріупольців здати кров для поранених", - пише сайт Маріуполя.

Читайте такожНа Луганщині загинули 5 військових, підірвавшись на вибуховому пристрої"Ми сподіваємося, що городяни не залишаться байдужими, і допоможуть хлопцям, які захищають наше місто, вижити", - кажуть медики.