Під Маріуполем підірвалися двоє саперів - ІС
09:14, 31 липня 2015Війна
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У районі Маріуполя вчора, 30 липня, ввечері підірвалися двоє саперів.
На міні підірвалися двоє українських бійців / прес-центр АТО
Про це повідомляє група Інформаційний Спротив з посиланням на ЗМІ та місцевих волонтерів.
"Двоє саперів підірвалися на міні. У лікарні швидкої допомоги просять маріупольців здати кров для поранених", - пише сайт Маріуполя.
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