Вівчарки з кінологічного центру в Межигір'ї служитимуть в АТО (фоторепортаж)

Дві з цих вівчарок вже кілька разів були на війні та прекрасно себе там показали не раз рятуючи життя прикордонникам, йдеться в сюжеті Громадського.

Спочатку собак відвезуть до Кінологічного навчального центру Держприкордонслужби, що у Великих Мостах для проходження підготовки, а згодом розподілять в прикордонні підрозділи.