Вівчарки з кінологічного центру в Межигір'ї служитимуть в АТО (фоторепортаж)
13:09, 31 липня 2015Війна
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Кінологи кінологічного центру комплексу «Межигір'я» передали прикордонникам 6 німецьких вівчарок для служби на державному кордоні та на блокпостах в зоні проведення АТО.
Кінологи передали прикордонникам 6 вівчарок / Фото УНІАН
Дві з цих вівчарок вже кілька разів були на війні та прекрасно себе там показали не раз рятуючи життя прикордонникам, йдеться в сюжеті Громадського.
Спочатку собак відвезуть до Кінологічного навчального центру Держприкордонслужби, що у Великих Мостах для проходження підготовки, а згодом розподілять в прикордонні підрозділи.
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