Північ Луганської області залишилася без електроенергії через обстріл міста Щастя - ДТЕК

Таким чином, північ Луганської області залишилася без електроенергії, повідомив прес-секретар Антикризового штабу ДТЕК Антон Ковалишин на своїй сторінці в Facebook.

"Місто Щастя знову під обстрілом. Перебита лінія електропередачі "Щастя-Лисичанськ" 330 кВ - основна артерія, по якій електроенергія йде з ДТЕК Луганської ТЕС на Лисичанськ і Сєвєродонецк. Аварійно відключився блок N13, блок N14 продовжує працювати. Північ Луганської області без світла. Обстріл триває. Енергетики намагаються утримати станцію в роботі.

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г.Счастье снова под обстрелом. Перебита линия электропередачи "Счастье-Лисичанск" 330 кВ - основная артерия, по которой... Posted by Антон Ковалишин on Wednesday, August 5, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що вранці 28 липня більша частина Луганської області залишилася без електропостачання через обстріл бойовиками ТЕС в місті Щастя.