Північ Луганської області залишилася без електроенергії через обстріл міста Щастя - ДТЕК
В результаті обстрілу міста Щастя була перебита лінія електропередачі, яка забезпечує електроенергією від Луганської ТЕС Лисичанськ та Сєвєродонецьк.
Таким чином, північ Луганської області залишилася без електроенергії, повідомив прес-секретар Антикризового штабу ДТЕК Антон Ковалишин на своїй сторінці в Facebook.
"Місто Щастя знову під обстрілом. Перебита лінія електропередачі "Щастя-Лисичанськ" 330 кВ - основна артерія, по якій електроенергія йде з ДТЕК Луганської ТЕС на Лисичанськ і Сєвєродонецк. Аварійно відключився блок N13, блок N14 продовжує працювати. Північ Луганської області без світла. Обстріл триває. Енергетики намагаються утримати станцію в роботі.
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г.Счастье снова под обстрелом. Перебита линия электропередачи "Счастье-Лисичанск" 330 кВ - основная артерия, по которой...Posted by Антон Ковалишин on Wednesday, August 5, 2015
Раніше УНІАН повідомляв, що вранці 28 липня більша частина Луганської області залишилася без електропостачання через обстріл бойовиками ТЕС в місті Щастя.