За минулу добу в зоні АТО загинув військовий, шестеро були поранені

13:30, 14 серпня 2015
Війна
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Лисенко розповів про втрати української армії за добу.

REUTERS

За минулу добу в зоні АТО один військовослужбовець загинув, шестеро були поранені.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив на брифінгу в Києві.

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