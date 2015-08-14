За минулу добу в зоні АТО загинув військовий, шестеро були поранені

За минулу добу в зоні АТО один військовослужбовець загинув, шестеро були поранені.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив на брифінгу в Києві.