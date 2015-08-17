Бойовики перебили газопровід у Станиці Луганській, понад 1500 жителів залишилися без газу
Протягом минулої доби бойовики обстрілювали Станицю Луганську з великокаліберних кулеметів, автоматичних і протитанкових гранатометів.
Про це повідомляє прес-служба Луганської військово-цивільної адміністрації.
Унаслідок обстрілу на перетині вулиць Шевченко і Москва-Донбас був перебитий газопровід середнього тиску - 1569 жителів залишилися без газу.
Крім того, обстрілу піддавалися населені пункти Трьохізбенка і Золоте-4.
У населеному пункті Золоте-4 під час обстрілу одна з мін залетіла на дитячий майданчик.
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"Сьогодні з 8.00 по місту Золоте без вибору цілей, стріляє танк. Ми тримаємо руку на пульсі подій. В даний час інформація про постраждалих і руйнування інфраструктури не надходила", - зазначив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.
Також унаслідок вчорашньої грози і локальних обстрілів у деяких районах перебиті лінії електропередачі. Ведуться відновлювальні роботи.