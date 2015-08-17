Генсек ООН закликає вжити термінових заходів щодо деескалації ситуації на Донбасі
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун висловив серйозну тривогу з приводу загострення обстановки на сході України і закликав усі сторони вжити "термінових заходів щодо деескалації ситуації".
"Генеральний секретар серйозно стурбований зростанням рівня насильства на сході України останнім часом, яке призвело до смерті цивільних осіб по обидві сторони лінії зіткнення", - йдеться в поширеному 17 серпня письмовій заяві, передає ТАСС.
Пан Гі Мун вказав на неприпустимість порушення режиму припинення вогню і закликав усі сторони "продовжувати діалог і повністю слідувати духу і букві Мінських домовленостей".
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Він також заявив про необхідність "вжити термінових заходів щодо деескалації ситуації" і "запобігти розкручування спіралі насильства, яка може призвести до ще більшого числа смертей, страждань людей і руйнування інфраструктури, а також негативно вплинути на стабільність у регіоні".
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Раніше УНІАН повідомляв, що в результаті обстрілу бойовиками передмістя Маріуполя загинули двоє мирних жителів, 6 отримали поранення, в тому числі дитина та її мати знаходяться у важкому стані.