Ситуація в зоні АТО загострилася: за добу 18 артилерійських обстрілів, 40 мінометних

Упродовж вчорашнього вечора та наприкінці минулої доби, 23 серпня, ситуація в зоні АТО дещо загострилася.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з повідомленням, з 18 години і до опівночі на Донецькому і Артемівському напрямках почастішали випадки застосуванням бойовиками зброї, калібр якої перевищує 100 міліметрів.

Зокрема, з 6 вечора бойовики декілька разів зі 120-міліметрових мінометів обстрілювали позиції українських військових в Авдіївці, Троїцькому, Верхньоторецькому та Опитному.

Двічі, близько 21 та 22 години, окупанти били по опорних пунктах сил АТО у Красногорівці з артилерії калібру 152 міліметри, мінометів, гранатометів і стрілецького озброєння. Також під вогонь артилерії цього калібру о 21.20 потрапили українські підрозділи в Авдіївці, а о 23 у населеному пункті Славне.

Крім того, о пів на 11 вечора бойовики вели вогонь зі 122-міліметрової артилерії по цивільних кварталах Авдіївки.

О 19.05 зі сторони Ольховатки бойовики з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» накривали опорний пункт у Троїцькому, що на Артемівському напрямку.

А з 21 години і до опівночі під вогонь 122-міліметрової артилерії бандформувань потрапили селища Санжарівка, Луганське, Лозове і знову ж таки Троїцьке. Також 120-міліметрові міномети найманці застосовували по силах АТО в Новозванівці, Зайцевому, Золотому.

На Луганщині близько опівночі бандформування зі 152-міліметрової артилерії били по позиціях військових у селищі Болотне. А о 21 годині по Богданівці, що в районі Маріуполя застосовували 120-міліметровий міномет.

Загалом, за минулу добу, незаконні збройні формування 82 рази порушили режим припинення вогню. 18 разів противник використовував артилерію, 40 –міномети, 1 – БМ-21 «Град».