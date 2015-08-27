Геращенко висловлює обережний оптимізм щодо відновлення процесу звільнення заручників на Донбасі

Про це уповноважений президента повідомила у Facebook.

Геращенко відзначила, що робоча підгрупа з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську засідала сьогодні впродовж чотирьох годин.

"Є обережний оптимізм щодо розблокування питання зі звільненням заручників. Є обережний оптимізм щодо допуску Міжнародного комітету Червоного Хреста до тюрем, де утримуються ті, хто відбуває покарання за вироками українських судів і хоче бути переміщеним в інші пенітенціарні установи на українській території", - повідомила Геращенко.

Читайте такожЗ полону бойовиків звільнений ще один волонтер – радник міністра оборони

Як вона зазначила, українська сторона виступила з ініціативою переміщення двох інтернатів з хворими дітьми. Геращенко переконана, що дітей краще перемістити подалі від лінії розмежування.

"Особливу увагу приділили питанню необхідності забезпечити безпеку шкіл в населених пунктах поблизу лінії зіткнення. Це питання ми обговорювали під час поїздки на Донбас з Жебрівським і Тукою...", - сказала уповноважений президента.

Геращенко відзначила, що зустрічі у Мінську проходять завжди важко.

Дуже коротко по роботі гуманітарноі групи в Мінську ( де також працює В. Медведчук). Чотиригодинна дискусія. Є обережний... Posted by Iryna Gerashchenko on Wednesday, August 26, 2015

Читайте такожУ СБУ заявили, що на Донбасі зниклими безвісти вважають 846 осіб

Як повідомляв УНІАН раніше, уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко повідомила, що станом на 21 серпня з полону бойовиків за рік звільнені і знайдені 2 869 осіб.