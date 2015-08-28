ОБСЄ фіксує розміщення важкого озброєння бойовиками у порушення Мінських угод

Про це йдеться у звіті за 27 серпня, опублікованому сьогодні.

"На підконтрольних районах "ДНР" безпілотні літальні апарати місії побачили п'ять основних бойових танків у Безіменному (30 км на схід від Маріуполя), два танки у Мічуриному (57 км на північний схід від Маріуполя), три важких артилерійських установки в селі Жовтень (29 км на північний схід від Маріуполя), один танк на південь від Сонцеве (58 км на північний схід від Маріуполя), п'ять танків на захід від Староласпи (60 км на північний схід від Маріуполя), п'ять 122-мм самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" з великою кількістю боєприпасів та сім танків на південний захід від Роздольного (64 км на північний схід від Маріуполя), більше ніж двадцять бронетранспортерів та іншу військову техніку на південь від Комсомольського (75 км на північний схід від Маріуполя)", - наголошується у повідомленні.

Читайте такожМісія ОБСЄ заявляє, що в Пісках залишилися лише 6 мешканців

Також, ще один танк на території бойовиків "ДНР" був помічений патрулем місії, а на території бойовиків "ЛНР" два танки Т-72, які були розміщенні на узвишші в напрямку української сторони у місцях для ведення вогню.

Водночас, спостерігачі відзначають, що на українській території помітили танк Т64, який знаходився біля блокпосту та 122-мм самохідну гаубицю 2С1 "Гвоздика", яка перевозилася на причепі.

Читайте такожЧисельність російських бойовиків, що воювали на Донбасі, становить від 30 до 50 тисяч - колишній ватажок "ДНР"