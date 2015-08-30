У зоні АТО найнижча кількість обстрілів за останні 4 місяці

Про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві, передає кореспондент УНІАН.

"Вчора обстановка на сході України значно покращилася. Було зафіксовано найнижчу кількість обстрілів українських позицій, починаючи з 19 квітня. Противник жодного разу не застосував важкого озброєння, що підлягає відведенню від лінії зіткнення. Вперше за багато місяців жодного обстрілу не було у селищі Піски", - сказав Лисенко.

За його словами, на Луганському напрямку вчора відбулося три ворожі збройні провокації в темну пору доби. Під Щастям бойовики відкрили вогонь по наших позиціях зі стрілецької зброї. Біля Трьохізбенки ворог застосував гранатомет, ведучи вогонь з протилежного берега Сіверського Донця. Найбільш неспокійно було біля с.Кримське, де ворог провів півгодинний мінометний обстріл.

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На Донецькому напрямку в районі Світлодарської дуги противник тричі відкривав вогонь по українських передових позицій біля с.Луганське. Бойовики, які висунулися з району Вуглегірська, застосували стрілецьку зброю і гранатомети.

Поблизу Горлівки вчора противник один раз порушив режим тиші. Ворог обстрілював українські позиції в с.Ленінське, що на захід від Дзержинська. Бойовики відкрили вогонь з зенітної установки ЗУ-23-2, розташувавши її у житлових кварталах Микитівського району міста.

На ділянці фронту від Горлівки до Ясинуватої вчора було тихо.

Також поблизу Донецького аеропорту велися бойові дії низької інтенсивності. В темну пору доби бойовики до 10 разів відкривали вогонь по українських передових позиціях з гранатометів. Основними двома точкам протистояння вчора була лінія зіткнення між Спартаком і Авдіївкою, а також околиці с. Опитне. Окрім цього, дві ворожі провокації відбулося у Мар’їнці. У Красногорівці та на південь від Донецька бойові дії вчора не велися.

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На Маріупольському напрямку в Широкиному відбулася одна провокація бойовиків з використанням кулемета.