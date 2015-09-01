Безпілотник зняв на відео зруйнований бойовиками Донецьк

11:35, 01 вересня 2015
Війна
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Зруйноване окупантами місто з висоти пташиного польоту.

Разрушенные дома в Донецке / Кадр видео

В мережі Інтернет з'явилося відео зруйнованого бойовиками Донецька, яке було знято безпілотником з висоти пташиного польоту.

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Ролик опубліковано прокремлівським пропагандистським каналом RT.

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