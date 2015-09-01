Безпілотник зняв на відео зруйнований бойовиками Донецьк
11:35, 01 вересня 2015Війна
3470 0
Зруйноване окупантами місто з висоти пташиного польоту.
Зруйновані будинки в Донецьку / Кадр відео
В мережі Інтернет з'явилося відео зруйнованого бойовиками Донецька, яке було знято безпілотником з висоти пташиного польоту.
Читайте такожЗ'явилося відео сьогоднішніх зіткнень біля Ради з висоти пташиного польоту
Ролик опубліковано прокремлівським пропагандистським каналом RT.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter