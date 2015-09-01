Безпілотник зняв на відео зруйнований бойовиками Донецьк

Зруйноване окупантами місто з висоти пташиного польоту.

В мережі Інтернет з'явилося відео зруйнованого бойовиками Донецька, яке було знято безпілотником з висоти пташиного польоту. Читайте такожЗ'явилося відео сьогоднішніх зіткнень біля Ради з висоти пташиного польоту Ролик опубліковано прокремлівським пропагандистським каналом RT.

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