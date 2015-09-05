Ніч у зоні АТО: бойовики обстрілювали Мар’їнку із зенітки, мінометів і танків

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Із них 18 випадків застосування бойовиками зброї зафіксовано поблизу Донецька. Один раз бойовики вели вогонь на Луганщині, констатують у штабі АТО.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, бойовики активізували обстріли українських позицій наприкінці доби.

«З 18 години і до опівночі найгарячіше було в районі Мар’їнки, що поблизу Донецька. Тут упродовж вечора бойовики 5 разів вели вогонь по опорних пунктах українських військових зі стрілецької зброї та гранатометів. А майже о 19 годині по українських позиціях в Мар’їнці бойовики двічі били з 82-міліметрового міномета», - інформує штаб АТО.

Крім того, близько 21-ї години бойовики обстріляли зі стрілецької зброї опорний пункт сил АТО в Опитному, а з гранатометів і знову ж таки стрілецької зброї підрозділи військових у Красногорівці.

З початком нової доби і до 6-ї ранку 5 вересня активність російсько-терористичних військ на Донецькому напрямку продовжилася. Майже з опівночі і до 2 ночі бойовики з танку, 82-міліметрових мінометів, гранатометів, зенітної установки та стрілецької зброї били по позиціях сил АТО в Мар’їнці.

Крім того, у цьому ж районі, близько 2-ї ночі по опорному пункту сил АТО працював ворожий 120-міліметровий міномет.

Також з опівночі і до 1 ночі бойовики зі сторони Малої Калинівки тричі обстріляли зі стрілецької зброї українські підрозділи в Луганському, що на Артемівському напрямку.