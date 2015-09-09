У терористів зафіксували нову мінометну батарею

Ситуація в зоні проведення АТО залишається відносно спокійною, відзначаються поодинокі збройні провокації з боку російсько-терористичних військ, пише в Facebook народний депутат Дмитро Тимчук.

Зафіксовано обстріл зі стрілецької зброї на Артемівському та Луганському напрямку. Близько Донецька терористи використовують бронетехніку та гранатомети.

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Тимчук також зазначає про перегрупування сил бойовиків і появу нової вогневої батареї.

"На північ від Докучаєвська зафіксовано появу нової 82-мм мінометної батареї бойовиків", - пише він.