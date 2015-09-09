Маломуж заявив, що Росія не планує широкомасштабного наступу на Донбасі

Росія на сьогодні не планує проводити широкомасштабну військову операцію на Донбасі, проте дестабілізовуватиме ситуацію всередині України.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив фундатор всеукраїнського громадянсько-політичного руху «За майбутнє України», колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

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«За нашими оперативними, розвідувальними даними, Росія сьогодні не планує широкомасштабної операції на території нашої держави, але планує нову модель, яка передбачає примушення через ЄС та США керівництва України до прийняття відповідних змін до Конституції щодо особливого статусу Донбасу, проведення виборів на території, підконтрольній бойовикам та Росії, консервації конфлікту», - зазначив він.

«Проте цей формат передбачає масштабну дестабілізацію в різних регіонах України проросійськими силами, силами, які орієнтуються на відновлення колишнього режиму. Вони мають законспіровані структури та працюють у східних і південних областях України. Вони готові до системних дій у політичному секторі в період проведення виборів та у період соціальних конфліктів. Це той фактор, який може впливати на стабільність нашої держави», - заявив Маломуж.