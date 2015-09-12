Бойовики 5 разів порушили режим тиші: обстріляли Авдіївку та Опитне

Минула доба не стала повністю спокійною у зоні АТО.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook

«Незважаючи на перемир’я, якого дотримуються сторони майже вздовж усієї лінії розмежування, поблизу Донецька і надалі тривають обстріли українських позицій», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, ввечері 11 вересня, найбільш активними бойовики були в районі Опитного та на південь від Авдіївки.

Близько 18 і 20 години бандформування з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по опорному пункту сил АТО неподалік Авдіївки, повідомляє прес-центр АТО.

Також близько 6 вечора, під вогонь гранатометів і стрілецької зброї бойовиків потрапили українські позиції в Опитному.

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Загалом, упродовж 11 вересня незаконні збройні формування 5 разів порушили режим тиші.

А вже сьогодні, 12 вересня з опівночі і до 6 ранку, в зоні АТО обстрілів не було, зазначають в штабі АТО.