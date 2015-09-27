Ніч у зоні АТО: бойовики тричі обстріляли військових на Артемівському напрямку

Минула доба у зоні АТО не пройшла повністю спокійно. Якщо з опівночі і до 20 години незаконні збройні формування дотримувалися перемир’я, то вже наприкінці доби бойовики тричі обстріляли українські позиції на Артемівському напрямку.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з повідомленням, близько 20, 22 та 24 бойовики зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів вели вогонь по опорному пункту українських військових в селищі Лозове. У цьому ж районі працював снайпер.

"Крім того о 20.50 та 23.10 бойовики, на тимчасово окупованій території поблизу селища Троїцьке, били з автоматичних гранатометів у напрямку лінії розмежування, намагаючись втягнути сили АТО у вогневе протистояння", - зазначають у штабі АТО.

Вже після опівночі, 27 вересня, проросійські бандформування знову вели вогонь по українському опорному пункту в Лозовому.

У прес-центрі АТО також відзначають, що за їхньою оперативною інформацією серед бойовиків все частіше виникають конфлікти під час спроб навести лад та дисципліну.

«Зокрема, 19 вересня у місті Антрацит представники військової комендатури так званої ЛНР без будь-якої причини побили бойовика 16 батальйону територіальної оборони, який знаходився у звільненні. В свою чергу псевдокозаки 16 батальйону заявили, що обов’язково помстяться «комендатурі», - розповіли в прес-центрі АТО.