У Слов'янську міліція затримала двох бойовиків "ДНР"

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУМВС України в Донецькій області, у будинку затриманих були заховані гранатомети і боєприпаси.

Встановлено, що під час окупації міста чоловіки добровільно вступили до лав незаконних збройних формувань терористичного угруповання "ДНР" і в період з квітня по липень 2014 несли "службу" на блокпосту в районі комбікормового заводу.

Батько і син з першого дня разом з бойовиками встановлювали блокпости, а також надали свій будинок, який знаходиться поблизу заводу, терористам для проживання.

В обов'язки затриманих входило чергувати на блокпосту зі зброєю, здійснювати незаконний огляд транспорту та громадян, а також виявляти патріотично налаштованих громадян.

Після звільнення міста від окупації терористичних сил син тривалий час переховувався на території РФ, а батько – у Харківській області.

При огляді домоволодіння і господарських будівель правоохоронці виявили та вилучили 2 протитанкових гранатомети, 20 патронів калібру 12,7 мм і 60 патронів калібру 7,62 мм, а також пропуск з написом "проїзд скрізь", виданий так званим «МВС ДНР».

Постановою суду підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Слідчим відділом Слов'янського МВ проводиться досудове розслідування за ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.