Обстановка в зоні АТО залишалася спокійною

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбук.

Як зазначається в повідомленні, «на тимчасово окупованих територіях все частіше підтверджуються факти кримінального свавілля».

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Зокрема, прес-центр підкреслює, що «за нашою оперативною інформацією, керівництво Міністерства держбезпеки так званих ДНР та ЛНР, 20 вересня видало наказ про проведення фільтраційної роботи. Псевдоправоохоронці зачищають незаконні збройні формування від росіян, які не входять у регулярні підрозділи Збройних сил Російської Федерації, воюють за гроші і напряму не підпорядковуються Кремлю. Наприклад, у селищі Дмитрівка Шахтарського району військовослужбовці Російської армії вночі без будь-яких пояснень заарештовують окремих бойовиків так званої ДНР та вивозять у невідомому напрямку. Через декілька днів їхнім близьким повідомляють, де знаходяться тіла. Затримують як правило осіб командного складу ДНР і тих, хто володіє інформацією про присутність регулярних військ Російської Федерації на Донбасі».