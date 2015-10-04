Маріуполь захищений кількома поясами сучасних оборонних споруд – прес-центр АТО

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції

Як зауважили у прес-центрі, «останнім часом починають розповсюджуватись чутки про те, що нібито в зв’язку з останніми міжнародними зобов’язаннями нашої держави стосовно відведення техніки та озброєння, Маріупольський плацдарм залишається незахищеним та відкритим для несподіваного удару ворога». При цьому у прес-центрі наголосили: «Це не так! Всі подібні заяви не мають під собою жодного підґрунтя».

Читайте такожДводобова тиша дозволила силам АТО почати відведення легкого озброєння - прес-центр

«На даний момент в секторі оборони Маріуполя визначаються напрямки та місця зосередження техніки та озброєння, що виведеться від лінії зіткнення. Також відбувається ряд підготовчих заходів щодо переміщення та організації тилового забезпечення», - зазначили у прес-центрі і додали: «Всі роботи та контроль за виведенням озброєння буде проводитись міжнародними організаціями, та у їх супроводі. Наголошуємо, що у випадку ескалації конфлікту, вся зброя повернеться на свої вогневі позиції».

Читайте такожПротягом доби бойовики повністю дотримувалися перемир'я - штаб АТО

За даними прес-центру, на позиціях залишаються механізовані підрозділи, які повністю контролюють ситуацію. «І, незважаючи на перемир’я і тишу, яка останнім часом панує на лінії зіткнення, наші бійці знаходяться в постійній готовності дати опір ворожим російським провокаціям. Маріуполь може спати спокійно», - наголосили у прес-центрі.