ЗСУ завершили відведення танків на Артемівському напрямку

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони.

"Це перший етап відводу танків сил АТО згідно з Мінськими домовленостями. Найближчим часом планується відвести артилерійські системи та міномети", - сказано у ньому.

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Передислокація відбувалася під контролем місії ОБСЄ. Військова техніка здійснила марш у визначені райони, після чого представники місії провели верифікацію машин, зокрема, звірили номери машин із заявленими раніше списками.

"Українська сторона дотримується Мінських домовленостей і зацікавлена у мирному вирішенні конфлікту. Проте зазначимо, що в разі порушення мирних домовленостей російсько-терористичними військами, сили АТО готові дати адекватну відсіч", - підкреслює оборонне відомство.

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