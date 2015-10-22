Артилерія бойовиків стоїть біля Краснодону, Стаханова та Моспиного - розвідка Міноборони

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"Українською стороною проінформовано ОБСЄ, що в районах Краснодон, Стаханов та Моспине виявлені артилерійські системи противника калібром понад 100-мм (САУ) та 122-мм РСЗВ “Град”, знаходження яких в даних районах є порушенням Мінських домовленостей", - сказано у повідомленні.

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Як зазначається, у зоні проведення АТО ситуація залишалася відносно стабільною. "Російські окупаційні війська дотримувались режиму припинення вогню – фактів обстрілів сил АТО не зафіксовано", - стверджує українське відомство.

За його даними, протягом 21 жовтня основні зусилля терористів та окупаційної російської армії були зосереджені, зокрема, на відведенні танкових підрозділів 1 та 2 АК 12 командування резерву Південного ВО Збройних сил РФ від лінії зіткнення на Слов’янському та Маріупольському напрямках.

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"На Донецькому напрямку, противник демонструючи відведення озброєння від передових позицій, у подальшому здійснює його приховане зосередження у заборонених районах", - констатує Міноборони.

Також противник зосередився на веденні розвідки сил АТО із залученням розвідувальних підрозділів бригад першого ешелону та засобів радіоелектронної розвідки ЗС РФ, ротації та посиленні підрозділів 1 АК на Донецькому напрямку, проведенні заходів з досягнення повної оперативної готовності з’єднань і частин 1 та 2 АК, логістичному забезпеченні російського окупаційного угруповання.