Бойовики "ДНР" заборонили "Лікарям без кордонів" діяльність на тимчасово окупованій території

Про це повідомила в Женеві офіційний представник організації Сибілла Берже, передає ТАСС.

За її словами, причину цього рішення організації не повідомили.

"До цього часу "Лікарі без кордонів" координували всю свою діяльність з представниками бойовиків і бажають продовжувати свою діяльність заради здоров'я тисяч людей, що знаходяться на території "ДНР"", - зазначила Берже.

Директор операцій організації Барт Янсенс висловив "глибоку стурбованість" цим рішенням, яке, за його словами, "позбавить тисячі людей необхідної для порятунку життів медичної допомоги". "Ми закликаємо керівництво "ДНР" без зволікання переглянути це рішення, щоб ми могли відновити надання таких необхідних послуг з охорони здоров'я", - підкреслив він.

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Відзначається, що з початку російської агресії на сході України організація "Лікарі без кордонів" передала 170 установам охорони здоров'я медичні матеріали для лікування поранених та хронічно хворих пацієнтів. Вона провела понад 85 тис. консультацій спільно з місцевими фахівцями "за допомогою 40 мобільних клінік", надаючи допомогу людям, які живуть в місцях, звідки лікарі й медсестри поїхали, а аптеки порожні".

"Ми практично єдина організація, що здійснює лікування туберкульозу у в'язницях, надає інсулін для пацієнтів, хворих на діабет, а також матеріали для гемодіалізу, необхідні людям із хворими нирками, - нагадав Янсенс. - У разі припинення діяльності тисячі пацієнтів, які страждають від хронічних потенційно смертельно-небезпечних хвороб будуть отримувати менше допомоги, або взагалі її позбудуться".

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"Лікарі без кордонів" зараз забезпечують 77% поставок інсуліну пацієнтам старше 18 років, а також 90% матеріалів для гемодіалізу на підконтрольних бойовикам територіях, йдеться в повідомленні. Внаслідок відкликання акредитації близько 150 пацієнтів в місцях ув'язнення "не зможуть більше отримувати лікування, яке їм надається з 2011 року". Припинення поставок медичних матеріалів і ліків може призвести до тяжких ускладнень у хворих. "Ми глибоко засмучені тим, що багато пацієнтів залишаться без допомоги", - сказав Янсенс.

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Організація "Лікарі без кордонів" наполегливо закликає представників "ДНР" переглянути рішення про відкликання акредитації. "Будучи медичною організацією ми з етичних мотивів не можемо погодитися з тим, що нас примушують кинути наших пацієнтів. Це рішення повинно бути переглянуто, щоб люди могли продовжувати отримувати медичну допомогу, якої потребують", - зазначив Янсенс.