Бойовики обстріляли позиції сил АТО біля Опитного та Пісків, одного військового вбито

21:15, 26 жовтня 2015
Війна
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Бойовики обстріляли позиції українських силовиків у районі Донецького аеропорту, вбивши одного військовослужбовця.

Сили АТО зазнали обстрілу в районі Донецького аеропорту / Піски, panoramio.com/user/8811656

Про це повідомляється у Facebook прес-центра АТО.

Як зазначається, вогонь вівся з 17:25 до 18:10 з району Донецького аеропорту.

Були обстріляні позиції сил АТО біля селищ Опитне та Піски.

Ця ж інформація була підтверджена у "Твіттері" спікера Генштаба Збройних сил Владислава Селезньова, який до цього написав, що "сьогодні у Пісках ніяких обстрілів не було".

Водночас, як повідомляє телеканал "24" з посиланням на дані Міністерства оборони, внаслідок застосування стрілецької зброї в районі Пісків та Опитного загинув один український військовослужбовець.

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