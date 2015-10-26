Бойовики обстріляли позиції сил АТО біля Опитного та Пісків, одного військового вбито

Про це повідомляється у Facebook прес-центра АТО.

Як зазначається, вогонь вівся з 17:25 до 18:10 з району Донецького аеропорту.

Були обстріляні позиції сил АТО біля селищ Опитне та Піски.

Ця ж інформація була підтверджена у "Твіттері" спікера Генштаба Збройних сил Владислава Селезньова, який до цього написав, що "сьогодні у Пісках ніяких обстрілів не було".

Водночас, як повідомляє телеканал "24" з посиланням на дані Міністерства оборони, внаслідок застосування стрілецької зброї в районі Пісків та Опитного загинув один український військовослужбовець.