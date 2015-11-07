Бойовики обстрілювали українських військових в Авдіївці та Пісках – штаб АТО

"Після 6.00 по Авдіївці з напрямку Спартака працював снайпер. А близько 13.50 із напрямку Жабичів та Донецького аеропорту по позиціях ЗСУ в Пісках Донецької області сепаратисти вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Незважаючи на постійні провокації, українські військові роблять все для швидшого повернення жителів Донбасу до нормального життя. «У Сватовому військові сапери вже ведуть роботи всередині складу РАО. За день очистили більше 2 га території й знищили понад 2 тис. вибухонебезпечних предметів», - повідомляють у штабі.

Читайте такожЗа минулу добу в зоні АТО загиблих та поранених немає

Також триває очищення території навколо ліній електропередач Вуглегірської ТЕС. Сьогодні було розміновано під’їзні шляхи поблизу Попасної на Луганщині.

Як повідомляв УНІАН, біля Мар’їнки в ніч із 5 на 6 листопада та ввечері 6 листопада бойовики застосували стрілецьку зброю та гранатомети, провокуючи військових АТО. В районі Мар’їнки під час огляду території постраждали 4 бійців ЗСУ через спрацювання вибухового пристрою.