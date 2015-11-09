Україна просить ОБСЄ посилити патрулювання через різке збільшення обстрілів бойовиками
Українська сторона у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін просить представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні посилити патрулювання через збільшення обстрілів бойовиків.
Як йдеться у повідомленні прес-центра АТО у Facebook, про це заявив на брифінгу із представниками СММ ОБСЄ керівник української сторони СЦКК генерал-майор Борис Кременецький. За його словами, упродовж вихідних ситуація на лінії розмежування зберігала тенденцію до різкого загострення.
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"У зв'язку з обстрілами позицій ЗС України, кількість яких постійно зростає, українська сторона звернулась до СММ ОБСЄ із проханням посилити патрулювання за низкою напрямків. Також керівник української сторони СЦКК підкреслив, що підрозділи ЗС України будуть надавати рішучу відсіч діям незаконних збройних формувань", - зазначається в повідомленні.
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Також, як констатує прес-центр АТО, обстріли значно ускладнюють проведення ремонтно-відновлювальних робіт напередодні зимового періоду.