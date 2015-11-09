Україна просить ОБСЄ посилити патрулювання через різке збільшення обстрілів бойовиками

Як йдеться у повідомленні прес-центра АТО у Facebook, про це заявив на брифінгу із представниками СММ ‪ОБСЄ‬ керівник української сторони ‪‎СЦКК‬ генерал-майор Борис Кременецький. За його словами, упродовж вихідних ситуація на лінії розмежування зберігала тенденцію до різкого загострення.

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"У зв'язку з обстрілами позицій ЗС України, кількість яких постійно зростає, українська сторона звернулась до ‪СММ‬ ОБСЄ із проханням посилити патрулювання за низкою напрямків. Також керівник української сторони СЦКК підкреслив, що підрозділи ЗС України будуть надавати рішучу відсіч діям незаконних збройних формувань", - зазначається в повідомленні.

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Також, як констатує прес-центр АТО, обстріли значно ускладнюють проведення ремонтно-відновлювальних робіт напередодні зимового періоду.