Тристороння контактна група закликає не допустити зриву Мінських угод
Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на сході України за участю представників України Леоніда Кучми, Росії Азамата Кульмухаметова і ОБСЄ Мартіна Сайдіка закликає припинити збройне протистояння на Донбасі і не допустити зриву виконання Мінських угод.
Про це йдеться у зверненні Тристоронньої контактної групи, оприлюдненому прес-секретарем представника України Леоніда Кучми Даркою Оліфер у Facebook.
"У зв'язку з погіршенням останнім часом ситуацією в сфері безпеки на лінії зіткнення, в тому числі серйозними порушеннями режиму припинення вогню, Тристороння контактна група звертається з наполегливим закликом негайно припинити всі дії, несумісні з укладеними угодами та зусиллями щодо мирного врегулювання конфлікту в рамках Мінського процесу", - йдеться у зверненні.
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Учасники контактної групи зазначили, що "загострення становища в зоні конфлікту знову призводить до людських жертв, а також є серйозною перешкодою для повернення біженців і внутрішньо переміщених осіб, надання гуманітарної допомоги, відновлення життєво важливої інфраструктури та економічної діяльності".
У цьому зв'язку Тристороння контактна група констатує, що "слід уникнути збройного протистояння і внаслідок цього - можливого зриву реалізації Мінських домовленостей".
В продолжение к предыдущему посту. По результатам заседания Трёхсторонняя контактная группа приняла соответствующее обращение.Posted by Darka Olifer on Tuesday, November 17, 2015
Таким чином, учасники контактної групи вимагають негайних дій для нормалізації ситуації в зоні конфлікту на Донбасі і неухильного дотримання всіх Мінських домовленостей.
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Як повідомляв УНІАН, у Мінську закінчилося засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Вона повідомила, що в ході сьогоднішнього засідання Україна зажадала повного та неухильного виконання пункту Мінських угод про припинення ведення вогню.