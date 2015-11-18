Тристороння контактна група закликає не допустити зриву Мінських угод

Про це йдеться у зверненні Тристоронньої контактної групи, оприлюдненому прес-секретарем представника України Леоніда Кучми Даркою Оліфер у Facebook.

"У зв'язку з погіршенням останнім часом ситуацією в сфері безпеки на лінії зіткнення, в тому числі серйозними порушеннями режиму припинення вогню, Тристороння контактна група звертається з наполегливим закликом негайно припинити всі дії, несумісні з укладеними угодами та зусиллями щодо мирного врегулювання конфлікту в рамках Мінського процесу", - йдеться у зверненні.

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Учасники контактної групи зазначили, що "загострення становища в зоні конфлікту знову призводить до людських жертв, а також є серйозною перешкодою для повернення біженців і внутрішньо переміщених осіб, надання гуманітарної допомоги, відновлення життєво важливої інфраструктури та економічної діяльності".

У цьому зв'язку Тристороння контактна група констатує, що "слід уникнути збройного протистояння і внаслідок цього - можливого зриву реалізації Мінських домовленостей".

В продолжение к предыдущему посту. По результатам заседания Трёхсторонняя контактная группа приняла соответствующее обращение. Posted by Darka Olifer on Tuesday, November 17, 2015

Таким чином, учасники контактної групи вимагають негайних дій для нормалізації ситуації в зоні конфлікту на Донбасі і неухильного дотримання всіх Мінських домовленостей.

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Як повідомляв УНІАН, у Мінську закінчилося засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Вона повідомила, що в ході сьогоднішнього засідання Україна зажадала повного та неухильного виконання пункту Мінських угод про припинення ведення вогню.