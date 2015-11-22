На Луганщині загинули двоє військових, підірвавшись на невідомому пристрої

Сьогодні вранці в Луганській області біля населеного пункту Станиця Луганська в результаті підриву на невідомий вибуховий пристрій загинули двоє військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник, відповідаючи на питання журналістів.

"Нажаль, ми змушені констатувати, що сьогодні вранці біля Станиці Луганської двоє наших військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховий пристрій. Один загинув на місці, другий помер дорогою до лікарні", - сказав Мотузяник, зазначивши, що інших подробиць трагедії він поки не знає.

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